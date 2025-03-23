İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) iştirakiyle kurulan Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) heyeti Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (BARUM) ziyaret etti.

KTM Direktörü Alper Ondur ve beraberindeki heyet, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (BARUM) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, BARUM’un araştırma altyapısı ve teknolojik imkanları tanıtılırken, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, BARUM Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ardahan Eski ve uzman araştırmacıların katılımıyla laboratuvar olanakları, yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve sanayiye yönelik projeler detaylı olarak paylaşıldı. Görüşmelerde, akademik bilgi birikimi ile sanayi tecrübesini bir araya getiren yenilikçi çözümler, sürdürülebilir üretim teknikleri ve sektörde rekabet avantajı sağlayacak projeler ele alındı.

Ziyaretin, kimya sektörüne yönelik inovasyon ve teknolojik gelişmeleri destekleyecek önemli bir adım olması hedeflenmektedir.