Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında, TOKİ İlkokulu öğrencileri İl Müftüsü Ahmet Dilek’i ziyaret etti.

Öğrencileri karşılayan İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, il müftülüğü hizmet binasını gezdirerek öğrencilere kurumda görev yapan meslek gruplarını ve müftülüğün çalışma alanlarını tanıttı. Gezinin ardından öğrenciler, İl Müftüsü Ahmet Dilek ile bir araya geldi. Müftü Dilek, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayarak müftülüğün faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.