Türkiye ve AB arasında “Yeşil bir gelecek için şehir eşleştirme” hibe programı kapsamında; İzmir Buca Belediyesi tarafından hazırlanan ve Adana Büyükşehir Belediyesi, Stuttgart Belediyesi, Pülümür Belediyesi ile Yuva Derneğinin ortak yürüttüğü ve 21 ilçe belediyesinin de iştirakçi belediye olarak bulunduğu projenin Adana’daki çalışması 3 gün boyunca sürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı teknik personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Yumurtalık ve Karataş ilçe Belediyelerinin de katılımı ile, 45 kişiye “eğitici-eğitimi” verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen eğitici eğitiminde Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ve proje danışmanları Ege Üniversitesi’nden Çevre Müh. Dr. Hasan Sarptaş ve Elektrik Müh. Doç. Dr. Mete Çubukçu tarafından, “İklim Krizi ve Çevresel Afetler”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Azaltım Çözümleri ”ne yönelik sunumlar ile iklim Krizi Mücadelesi Eğitici Eğitimleri verildi.

“İklim Krizi Mücadelesinde Biz de Varız” konulu projenin temel amacının; Adana ve ilçelerinde, iklim krizi ve bu kriz ile ilgili mücadele konusunda eğitim verecek kadroların oluşturulması ve şehrin tamamında söz konusu eğitimin verilerek, farkındalığın artırılması olduğu vurgulandı.

Söz konusu proje ve eğitimle Adana genelinde, iklim krizi ile oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve olası sorunlardaki kırılganlık düzeyini düşürebilmek amaçlanıyor.

Küresel ısınma, su tasarrufu ve çevrenin korunması konuların üst seviyede hassasiyet gösteren ve ilçe belediye başkanlığı döneminden bu yana konuyla ilgili toplantı, organizasyon, çalıştay ve projelere dahil olarak, önemli katkı sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığını da kurdu.