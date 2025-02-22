Emekliye ayrılan iki eğitimcinin arkeoloji merakı seramik kursuyla beraber sanata dönüştü.

Emekli olan eğitimciler Seher Selma Yazıcı ve Zarife Handan Demirel, MTSO Sanat Galerisinde, ‘İlk-el’ isimli seramik sergisi açtı. İki eğitimcinin arkeoloji ilgisi, seramik kursu aracılığıyla zamanla profesyonel hale geldi. Yolculuklarını kısa sürede bir sergide buluşturan eğitimciler, çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Çatalhöyük Örenyeri temalı 40 civarında heykel ve rölyef çalışmasının yer aldığı sergi, hem Anadolu medeniyetlerini hem de Anadolu tarihinden bu yana kadının toplum içindeki yerini anlamaya yardımcı oluyor. Sergi açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol’un yanı sıra sanatseverler katıldı.

"İnsan bir öykü kurup, onu yaşıyor"

Sergi açılışında konuşan Seher Selma Yazıcı, matematik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra sanatla ilgilenmeye başladığını ve seramik çamuruyla tanışmasının ardından kendini bu alanda geliştirdiğini anlattı. Arkeolojiyi sevdiğinden ve bu ilgisini sanatla buluşturduğundan bahseden Yazıcı, "Yaklaşık 3 yıl üzerinde çalıştığım bu sergide, 20 civarında eserimle, tarih öncesi mitolojiye dayanan heykel ve rölyefler yaptım. Tema olarak, dişil-kadın algısının toplumsal dönüşümünü ele aldım" dedi.

"Amacım, Anadolu medeniyetlerini genç kuşaklara anlatmak"

Edebiyat öğretmenliğinden emekli olduktan sonra sanatla ilgilenmeye başladığını anlatan Zarife Handan Demirel ise atölyelerde aldığı sanat eğitimleriyle kendini geliştirdiğini söyledi. En çok ilgisini çeken, dünyanın bilinen ilk kenti ve insanlık tarihinin başlangıç yeri olma özelliğiyle Çatalhöyük’ü çalışmalarında konu aldığını aktaran Demirel, "Çatalhöyük’ü araştırdıkça, tarihten bu yana insanoğlunun duygu ve temel ihtiyaçlarının aşağı yukarı aynı olduğunu gördüm. Özellikle duvar resimlerindeki desenlerinden (savaş, hayvan, av sahneleri) çok etkilendim ve sergimin görsellerini oluşturdum. Ancak çalışmamın asıl amacı, Anadolu medeniyetlerinin ne kadar eski ve günümüzle bağlantılarının bildiğimizden çok fazla olduğunu özellikle genç kuşaklara göstermekti" diye konuştu.

17 Mart’a kadar devam edecek sergi, hafta içi 08.30-18.00, cumartesi ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.