Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ikametgah eden 85 yaşındaki şeker hastası yaşadığı rahatsızlıkların ardından Özel Denizli Tekden Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uz. Dr. Nihat Pekel’e ulaştı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastanın her iki bacağında uyluk atar damarının tıkanık olduğu belirlendi. Kardiyoloji Uz. Dr. Nihat Pekel, her iki bacağı da ameliyatsız bir şekilde anjiyoplasti yöntemi ile ilaç kaplı balonlar kullanarak hastanın sağlığını kavuşturdu. Ameliyatın ardından ayaklarındaki ağrı ve rahatsızlıkların giderildiği için mutlu olduğu ifade eden 85 yaşındaki Mustafa Sürücüoğlu, “Özel Denizli Tekden Hastanesine gelmeden önce başka hastanelere başvurdum ama bir türlü iyileşemedim. Bütün hastalara tavsiyem eğer durumları benim gibi ise Özel Denizli Tekden Hastanesine başvursunlar. Buraya gelirlerse hastaların problemleri çözülür bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan incelemelerin ardından her iki bacağındaki atar damarların tıkanık olduğunu ve ameliyatsız bir şekilde anjiyoplasti yöntemi ile ilaç kaplı balonlar kullanarak hastanın sağlığını kavuştuğunu belirten Kardiyoloji Uz. Dr. Nihat Pekel, “Mustafa amcamız 85 yaşında ve kendisi emekli bir maden işletmecisi. Uzun yıllar şeker hastası ve yaklaşık 6 ay önce kalça kırığı yaşadı ve ondan sonrasında ise yatağa bağımlı kaldığı bir dönem oldu. O dönemde ayaklarında yaralar açıldı. Ardından ise bu ayak yaraları iyileşmedi. Biz yaptığımız incelemede her iki ayakta da damar tıkanıklığı tespit ettik. İki ayrı seansta önce sağ uyluk damarını daha sonra sol uyluk atar damarı ameliyatsız, anjiyoplasti yöntemi ile ilaç kaplı balonlar kullanarak her iki atar damarımızı açtık. Ayaktaki yaraların iyileşmesi böylelikle daha kolay olacak. Böyle bir başarılı işlem yaptık. Uyluk atar damarları ameliyatsız yöntem ile başarılı bir işlem gerçekleştirdik” diye konuştu.

85 yaşındaki emekli maden işçisi uzun yıllar şeker hastalığı yüzünden her iki bacağındaki atar damarlarının tıkanıkları yapılan yöntemler ile düzeldiği için mutlu olduğu ve bu tarz hastalıkları olan hastalara Özel Denizli Tekden Hastanesine başvurmaları gerektiğini dile getiren Mustafa Sürücüoğlu, “Bir akrabamın düğününe gitmiştim ve orada düştüm. Kalçam kırıldı ve sonrasında bir hastaneye gittim ve orada 2 kez ameliyat geçirdim ama düzelmedi. Ardından Özel Denizli Tekden Hastanesine başvurdum. Burada ameliyat oldum ve iyileştim ama ayağımdaki yaralar şekerden dolayı düzelmedi. Nihat doktorumu durumu anlattım ve gerekli işlemleri yaptı. Anjiyo yaptı ve ayağımdaki ağrılar ve yaraların büyük bir kısmı geçti. Bütün hastalara tavsiyem eğer durumları benim gibi ise Özel Denizli Tekden Hastanesine başvursunlar. Buraya gelirlerse hastaların problemleri çözülür bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.