Ardahan’da İhlas Mağazası şubesi hizmete açıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi İnönü caddesi üzerinde bulunan İhlas Mağazası Ardahan halkına hizmet verecek. İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Müdürü Hurşit Şen, "Mağazamız inşallah Ardahan’ımıza hayırlı uğurlu olur" dedi.

Şen, İhlas Pazarlamanın son dönemlerde ciddi bir atağa kalktığını söyleyerek, ’’Amacımız halkımıza ürünleri avantajlı sağlamak. Ev tekstili, beyaz eşya gibi bir evde bulunabilecek her şey mağazalarımızda mevcuttur. Daha önceki küçük olan mağaza konseptini büyüterek her çeşit eşyayı, İhlas’ın kendi markalarının yanında ekonomik olan üretim ürünlerini de bulundurduk. Mağazamıza gelen bir müşteri uygun fiyata ve uygun ödeme koşullarıyla istediği ürüne sahip olabilecek. Önemli noktalardan biri satıştan sonra da garanti ve servis ağı ile de müşterilerimizin hizmetindeyiz’’ dedi.