BOĞAZİÇİMUN’25 organizasyonuna katılan İhlas Koleji öğrencileri, Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin öğrenci katılımcılar tarafından simüle edildiği uluslararası etkinlikte üç ödül birden kazandı.

İhlas Koleji öğrencileri, 5-8 Şubat tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde düzenlenen BOĞAZİÇİMUN’25 organizasyonunda önemli bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin öğrenci katılımcılar tarafından simüle edildiği uluslararası etkinliğe Türkiye’den yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin İngilizce konuşma becerisi ve dünya siyasetine dair müzakere becerisinin ölçüldüğü etkinliğe 10 öğrenciyle katılan İhlas Koleji, üç ödül birden kazandı.

İngilizce olarak yürütülen tartışmalarda sunum ve müzakere becerileriyle öne çıkan Ömer Eymen Yavuz ve Kerem Bilge Sönmez "Outstanding Delegate" ödülüne layık görülürken, Ahmet Selim Arslancan "Honourable Mention" ödülü kazandı.

MUN Kulübü Başkanı Ömer Yavuz liderliğinde etkinliğe katılan öğrenciler "Oldukça verimli ve katılımın yüksek olduğu bir MUN organizasyonundan ödüllerle dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştular. Avrupa ve dünya gündemindeki sorunların tartışıldığı platformda önemli fikirler üretildiğini belirten Yavuz, "Öğrencilerimizin hem yabancı dilde iletişim becerisinin hem de genel kültür seviyelerinin etkili olduğu bu başarıdan dolayı gururluyuz" dedi.

Okur: "Öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz"

İhlas Koleji olarak katıldıkları her MUN organizasyonunda ödülle döndüklerini belirten İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, "Öğrencilerimiz, güçlü İngilizce eğitimleri sayesinde bu organizasyonlarda dil becerilerini geliştirme ve sergileme fırsatı yakalıyor. Ayrıca MUN organizasyonlarında başarılı olabilmek için dünya ekonomisini, siyaseti ve güncel gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Kazandıkları ödüller, öğrencilerimizin bu konulara hâkimiyetlerini ve dünya vatandaşı olma yolundaki ilerleyişlerini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.