Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan ve dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak’ta bulunan Kadıköy Merkez Yeşil Cami bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ıhlamur toplamak için ağaca çıkan B.B. (65), ayağının kayması neticesinde kalçası demir korkuluklara saplandı. Durumu fark eden cami cemaati hemen yardıma koştu. B.B., vatandaşlar tarafından saplanan demirden çıkarıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.B., hastaneye kaldırıldı.

Yaşananları anlatan cami cemaatinden Recep Aslan, "B.B., ıhlamur toplamak için izin istedi, izin verilince ağaca çıktı. Çıkarken ayağı takılmış ve düştü. Düşerken kalçasına demir girdi. Biz gidince kafa aşağıda, kaçla demirdeydi. El birliği ile indirdik. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.