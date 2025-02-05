Samsun’da ıhlamurun kilo fiyatının 2 bin 500 TL olması, maliyeti oldukça düşük kış çaylarına olan ilgiyi arttırdı.

Geçen sene kilosu 750 TL’den satılan çiçek ıhlamurun fiyatı, bu sene ürünün az olması nedeniyle 2 bin 500 TL’ye kadar çıktı. Aktarlar, köylülerden az miktarda temin edebildikleri ıhlamurun fiyatından dolayı pek rağbet görmediğini belirterek, soğuk havalarda daha çok 200 gramı 70 TL olan kış çayı sattıklarını ifade ettiler.

"200 gram kış çayı 500 TL, 200 gram ıhlamur ise 500 TL"

Türkiye’yi etkisi altına soğuk hava dalgasında insanların soğuklardan korunmak için daha çok kış çayına yöneldiğini belirten aktar Murat Amanvermez, "Samsun’da havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur fiyatların da etkisi ile kış çaylarına olan ilgi arttı. Kış çayı ıhlamura göre oldukça uygun. Bu günlerde en çok hatmi çiçeği, adaçayı, melisa, papatyadan oluşan kış çayları tercih ediliyor. Şu anda ıhlamurun kilosu 2 bin 500 TL civarında seyrediyor. Geçen yıl ıhlamurun kilosunu en fazla 750 TL’den satmıştık. Bu sene hem ürünün az olması hem de köylülerin az mal getirmesi nedeniyle ıhlamur fiyatları aşırı arttı. Kış çaylarında kullanılan hatmi çiçeğinin kilosu 600 TL’den, melisanın kilosu bin TL, papatyanın kilosu 600 TL’den satılıyor. Kış çaylarını adaçayı, melisa, papatya, yasemin, tarçın ve hibisküs karışımından yapıyoruz. Bu paketleri 200 gram halinde hazırlıyoruz. 200 gramlık kış çayını 70 TL’ye satıyoruz. Bunun yerine 200 gram ıhlamur alınsa 500 TL para verecekler. O nedenle maliyetten ötürü bu dönemde daha en çok kış çayı satıyoruz" dedi.

Bu kış oldukça az bulunan ıhlamurun 100 gramlık paketleri ise kalitesine göre ortalama 200-250 TL arasında bir fiyata satışa sunuluyor.