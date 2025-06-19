THE tarafından açıklanan 2025 yılı Etki Sıralaması’na göre İstanbul Gelişim Üniversitesi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) sıralamasında 601-800 bandında yer aldı.

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2025 yılı Impact Rankings (Etki Sıralaması) sonuçlarına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), sürdürülebilirlik alanındaki performansını bir kez daha ortaya koydu. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) doğrultusunda hazırlanan sıralamada İGÜ, dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı. Bir önceki sıralamada 801-1000 bandında yer alan İGÜ, önemli bir yükseliş kaydetti.

2 bin 526 üniversite arasında değerlendirildi

130 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin başvurduğu, 2 bin 318’inin değerlendirilmeye alındığı sıralamada üniversitelerden 220 binden fazla kanıt toplandı ve 3,7 milyonu aşkın SDG ile ilgili makale incelendi. Değerlendirme sürecinde 75 metrik, 251 gösterge ve 230 binden fazla ölçüt analiz edildi. Açıklanan güncel listede Türkiye’den ise 112 üniversite sıralandı.

Sürdürülebilirlikte küresel başarı

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2025 yılı değerlendirmesinde aşağıdaki dört SDG alanında puan alarak genel sıralamaya girdi:

SDG 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji - Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 1’nci sırada

SDG 4: Nitelikli Eğitim - Türkiye’de 3’üncü sırada

SDG 10: Eşitsizliklerin Azaltılması - Türkiye genelinde 3’üncü sırayı Bilkent Üniversitesi ile paylaştı

SDG 17: Amaçlar için Ortaklıklar - Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü sırada; dünya genelinde 401-600 bandında.

Türkiye’de 19’uncu sırada

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2025 Impact Rankings sonuçlarında genel sıralamada önemli bir ilerleme kaydederek dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı. Türkiye genelinde tüm üniversiteler arasında 19’uncu sıraya yükselen İGÜ, vakıf üniversiteleri arasında ise 4’üncü sırada konumlandı.

Değerlendirmeye alınan SDG başlıkları bazında da dikkat çekici sonuçlar elde eden İGÜ, SDG 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji alanında vakıf üniversiteleri arasında Türkiye birinciliğini korurken, dünya genelinde 101-200 bandında yer aldı. SDG 4: Nitelikli Eğitim kategorisinde Türkiye’de 3. sırada konumlandı ve dünya sıralamasında 301-400 bandına yerleşti.

SDG 10: Eşitsizliklerin Azaltılması alanında Türkiye’de 15. sırada yer alırken vakıflar arasında ilk üçte yer aldı. SDG 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar kategorisinde ise Türkiye genelinde 13. sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer bularak küresel ölçekte 401-600 bandını Boğaziçi, Hacettepe, İstanbul-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversiteleri ile paylaştı.

Öte yandan, SDG 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam alanında 801-1000 bandında dünya sıralamasına giren İGÜ, SDG 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme başlığında da vakıf üniversiteleri arasında 2., Türkiye genelinde ise 7. sırada yer aldı.

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza gelecek için devam ediyoruz"

İGÜ Kalite, Akreditasyon ve Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"2019 yılında açıklanmaya başlayan sıralamalarda 2020 yılından beri her yıl sıralamada yer buluyoruz. SDG 4 Nitelikli Eğitim’de ilk üç yıl üst üste Türkiye birinciliğimiz, sonrasında ise 2024 ve 2025 yıllarında SDG 7 Erişilebilir Temiz Enerji alanında vakıflarda birinci sırada yer almayı başardık. Daha çok üniversitenin hem dünyadan hem Türkiye’den katıldığı sıralamalarda yükselmeyi başarmak bizim için oldukça sevindirici. Hem rapor sayımızı artırmayı hem sıralamalarda yükselmeyi hedefliyoruz. Bu yıl 6 rapor yayınladık, önümüzdeki yıl 7 SDG alanında rapor yayınlamayı planlıyoruz. Bu çalışmalarda bize destek veren tüm akademisyen ve öğrencilerimiz ile birlikte sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyor, gelecek için çalışıyoruz."