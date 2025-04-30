Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, 2025 Yılı İl Gıda Numune Alma Planı kapsamında kent genelindeki gıda işletmelerinden numuneler almaya devam ediyor.

Iğdır’da gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen işletmelerden çeşitli ürün örnekleri alınıyor. Alınan numuneler, ilgili mevzuatlar çerçevesinde laboratuvarlara gönderilerek analiz ediliyor. Yetkililer, yapılan kontrollerin hem üretici hem de tüketici sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, denetimlerin yıl boyunca planlı ve ani olarak sürdürüleceğini ifade etti.