Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Ramazan ayı programları kapsamında yoğun bir tempoda ilçe ilçe geziyor. İftarı Ahmetli ilçesinde vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Zeyrek sahuru ise Şehzadeler ilçesinde Yörükler Derneği üyeleriyle yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ahmetli İlçesi’nde iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar programına Başkan Zeyrek’in yanı sıra Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, CHP Ahmetli İlçe Başkanı Recep Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, BESOT Genel Müdürü Gökhan Demir, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmetli’ye müjdeler

Ferdi Zeyrek, ilçede yapılan yatırımlarla ilgili de müjdeler verdi. Zeyrek, "Bahar aylarında, Yunusemre Tesisi’ni Fuat Başkan’la birlikte Ahmetlili hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Ayrıca, seçim döneminde söz verdiğimiz Barbaros Mahallesi’ne üst geçit yapmak istiyoruz. Bu projeyi 2025 yılı bütçemize dahil ettik. Barbaros üst geçit projemiz için tüm hazırlıklar tamamlandı, sadece Karayolları’ndan onay bekliyoruz. Karayolları’nın daha ne kadar bekleteceğini bilmiyorum, ancak biz bu hizmeti Ahmetli’ye getirmek istiyoruz. Unutmayalım ki, bu para hepimizin parası ve biz bu parayı sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda harcayacağız. Ahmetli’nin üst geçit ihtiyacı var, prestijli yollara ve caddelere ihtiyacı var, Yunusemre’nin buradaki tesisine ihtiyacı var, Ahmetli’nin girişindeki Çamlaraltı bölgesinde bir düzenlemeye, Kent Lokantası’na ve Halk Mandıra’ya ihtiyacı var. Biz bu ihtiyaçları biliyoruz ve bunları yapmak istiyoruz. Ancak, hükümetin onay vermemesi elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi vereceğiz ve onayı aldıktan sonra, Fuat Başkan’la ve sizlerle birlikte inşallah o üst geçidin açılışında tekrar Ahmetli’de olacağız. Bunu buradan müjdelemek ve gelişen süreçleri anlatmak istedim, bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

İftar programı kapsamında çocuklar için düzenlenen etkinlikler de büyük ilgi gördü. Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileriyle minik misafirler keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde Ramazan sofraları kurmaya, gelenekleri yaşatmaya devam ediyor.

Zeyrek, sahuru Sancaklı Yörükler Derneği’nde yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sahur programında Manisa Sancaklı Yörükler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek üyeleriyle birlikte sahur yaptı. Ferdi Zeyrek, samimi bir ortamda gerçekleşen programda, dernek üyeleri ile sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

"Sizler gibi ben de daha iyi nasıl yaşarız? Çocuklarımıza daha iyi bir Manisa nasıl oluştururuz, bunların mücadelesindeyim. Başka bir derdimiz yok ve bunun tüm şeffaflıkla yapmanın peşindeyiz" diyen Başkan Zeyrek, "Her ay internet sitemiz üzerinden harcadığımız her kuruşu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Çünkü bu para benim değil, hepimizin parası. Devletimizin bize emanet ettiği para. Ben de sizler gibi vebalden korkan bir insanım. Bu hakka girmeden hakkaniyetle de bu şehir için yapılabilecek her şeyi de yapmaya hazırım" dedi.

Önümüzdeki süreçte de her zaman vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini vurgulayan Zeyrek, "Bu sofralar Halil İbrahim sofralarıdır. Önümüzdeki dört yıl boyunca, Ramazan ayında veya başka bir vesileyle yine bir araya geleceğiz. Beni her zaman davet edebilirsiniz, ben de sizleri beklerim. Önemli olan sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek. Sizlerin önerileri bizim için çok kıymetli. Ortak akılla hareket etmek ve Manisa’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sohbet havasında geçen programda vatandaşlar, Başkan Zeyrek’e merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Başkan Zeyrek, kendisine yöneltilen sorulara samimi bir şekilde yanıt vererek, Manisa için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.