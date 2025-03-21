Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İftarda Konuşalım’ projesi kapsamında İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Programda Müftü Bayram Danacı, ‘Yüreğe Düşen Cemre’ konulu söyleşisini gerçekleştirdi. Öğrencilere nasihatte bulunan Danacı, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da programa katılarak öğrencilerle birlikte söyleşiyi takip etti. Eğitim ve manevi değerlerin önemine vurgu yapılan etkinlik, öğrencilere rehberlik edecek önemli mesajlarla sona erdi.