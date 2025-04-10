Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Şehit edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey, şehadetinin 106. yıldönümünde anıldı. İlçe Kaymakamı Aydın Yanık’ın anma programına şehit kaymakamın kıyafetleriyle katılması dikkat çekti.

10 Nisan 1919’da idam edilen ve 1922 yılında ‘Milli Şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, Boğazlıyan Kaymakamlığı önünde düzenlenen programla anıldı.

Mevcut Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Şehit Kaymakamın o dönemdeki kıyafetini giyerek programa katıldı. Program için özel olarak hazırlanan üniforma dönemin ruhunu yansıttı. Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık’ın 106.dönem Kaymakamı olması ve Şehit Kaymakam Mehmet Kemal Beyin şehadetinin 106. Yılı olması nedeniyle program duygusal anlam kazandı.

Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘Milli Şehit Kaymakam Mehmet Kemal Bey’i Anma Programı’, Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam etti. Programa ilçe protokolü katıldı. Anma programında sinevizyon gösterisi eşliğinde Milli Şehit Kemal Bey’in hayatı anlatıldı, ‘Milli Şehit’ isimli drama sahnelendi ve öğrenciler tarafından ‘Şehit Geliyor’ adlı şiir okundu, şehit türküleri seslendirildi.

"106.dönem kaymakamı olduğum için bugün ayrı bir öneme sahip"

Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık günün anlam ve önemine istinaden yaptığı açıklamada "Bugün Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehidimiz, meslek büyüğümüz Mehmet Kemal Beyin sene-i devriyesinin 106.yılı. Bizim için ayrı bir öneme sahip. Özellikle Mülki İdare camiasında Ermeni tehcirinde yaşanan olaylardan dolayı kurmaca bir mahkeme ile idam edilen Kemal Beyi, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Geride kalan ailesine başsağlığı diliyoruz. Özellikle benim için 106.dönem kaymakamı olmam hasbiyle ayrı bir öneme sahip. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti için şehit edilen bütün kaymakamlarımıza, valilerimize, değerli meslek büyüklerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

"Fertler ölür. Türk milleti inşallah ebediyete kadar yaşayacaktır"

"Dönemin ruhuna uygun olarak birkaç saatliğine de olsa Mehmet Kemal Beyi yaşamak, onu anlamak için dönemin ruhuna uygun bir kıyafet seçtik. İlçenin kaymakamı olarak benim giymem uygun görüldü. Biz de böyle bir kıyafet hazırladık. İnşallah bugünün anısına Kaymakam Kemal Beyi yaşatabilirsek, ne mutlu bize. Mehmet Kemal Beyin de söylediği gibi ‘Fertler ölür. Türk milleti inşallah ebediyete kadar yaşayacaktır’" diyerek cümlelerini Şehit Kaymakamın sözleriyle sonlandırdı.