İç Anadolu Birliği, TABBİR ve DJB’nin 2024 faaliyet raporu, Nur Delice’nin sunumuyla kamuoyuyla paylaşıldı. Birliğin sosyal, kültürel ve insani projeler dikkat çekti.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - İç Anadolu Birliği, Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği (TABBİR) ve Dünya Muhabirler Birliği (DJB) Türkiye Başkanlığı’nın 2024 faaliyet raporu, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Nur Delice tarafından açıklandı.

Delice, “2025’te daha büyük projelerle sahalarda olacağız” mesajıyla birliğin vizyonunu vurguladı. Yeni yönetimde Genel Başkan Vekili Hafize Şahiner’in liderliğiyle birliğin hedeflerini büyüttüğü belirtildi.

Geçen yıl öne çıkan faaliyetleri özetleyen Delice, bu yıl Mart ayında yapılan 8 Mart etkinliğine de dikkati çekerek, 81 ilden 50 emekçi kadın ödüllendirildi, 850 kişinin katıldığı etkinlik sosyal medyada viral olduğunu söyledi. Nur Delice, rapor sunumunda, “İçimizdeki heyecan hiç bitmeyecek. Yeni yönetimle daha büyük işler başaracağız. Bize inanan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

YENİ YÖNETİMLE GÜÇLÜ ADIMLAR

Mayıs 2025’te yenilenen yönetim, Genel Başkan İsmet Taş liderliğinde çalışmalarına devam edecek.

Hafize Şahiner (Genel Başkan Vekili), Gül Şahin (Genel Sekreter), Uğur Ceylan (Genel Sayman) ve Nur Delice (Kadın Kolları Genel Başkanı) gibi isimlerin yer aldığı yönetim, farklı alanlarda uzmanlıklarıyla dikkat çekerken birlik, kültürel birlik, sosyal yardımlaşma ve kadın dayanışması gibi alanlarda projelerini sürdürecek.

İsmet Taş’ın genel başkanlığındaki yeni yönetimde Genel Başkan Yardımcıları ve Birim Başkanları şöyle oldu:

Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Koordinatör: Nur DELİCE

Gençlik Kolları Genel Başkanı: Enes ALTUNTAŞ

Kurum ve Kuruluşlardan Sorumlu Başkan: Mehmet Akif IŞIK

Tarım ve İklim Politikaları Başkanı: Rasim UZUN

Hukuk İşleri Başkanı: Av. Mustafa KÜÇÜK

Yerel Yönetimler Başkanı: İbrahim DEMİR

Ar-Ge Bilgi Teknolojileri Başkanı: Hakverdi ALTUĞ

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ercan AKSU

Türk Mutfağı ve Gastronomi Başkanı: Şükran ÇİFTÇİ

Teşkilat ve Türk Dünyası Başkanı: Aygün İLKO

Sosyal Politikalar Başkanı: Cihanur ÖNCAR

İnsan Kaynakları Başkanı: İsmail GENÇKURT

İş Adamları, Sanayi ve Ticaret Başkanı: Melih İLKO

Çevre ve Şehircilik Başkanı: Semahat BAL

Eğitim ve Öğretim Başkanı: Erol ERSOY

Halkla İlişkiler Başkanı: Duran EKRİ

Esnaf Komisyonu Başkanı: Münise TOK

Sendikalarla Koordinasyon Başkanı: Mücahit ÖZDEMİR

Sosyal Medya İletişim Başkanı Koordinatör: Kerim TÜRK

Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-Yerel Medya İletişim Başkanı: Yakup ORAKÇI

Grafik Tasarım Başkanı Neslihan BAL

Denetleme Kurulunda ise Süleyman Baydar, Tuğrul Erdem ve İsmail Mert yer aldı.