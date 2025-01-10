Büyükada’da ‘Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada bazı vatandaşlar Adabüs’leri istemediğini söyleyerek protesto etti. İmamoğlu ise, “Demokrasi diyorsun. Kabul edenler, etmeyenler desem kaybedeceksin. Bak seni mağdur etmek istemiyorum” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada’da ‘Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı. İmamoğlu konuşma yaptığı sırada bazı vatandaşlar Adabüs’leri istemediğini söyleyerek protesto etti. Konuşması protesto ile kesilen İmamoğlu ise, “Demokrasi diyorsun. Kabul edenler, etmeyenler desem kaybedeceksin. Bak seni mağdur etmek istemiyorum şu anda. Hangi demokrasi? Bak sözünüzü dinliyorum, senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto” diyerek tepkisini gösterdi.