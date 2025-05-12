Anneler Günü dolayısıyla Çaycuma Huzurevi’ni ziyaret eden Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, huzurevi sakinlerinin özel gününü unutmadı.

Ziyaret kapsamında huzurevi sakinlerinin Anneler Günü’nü tek tek kutlayan Kaymakam Kaya, yaşlı bireylerle yakından ilgilenerek onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Sıcak ve duygusal anların yaşandığı etkinlikte, huzurevi sakinleriyle birlikte pasta kesildi, ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaymakam Kaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Büyüklerimizi hatırlamak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek en önemli görevlerimizdendir. Bugün burada onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizler için en değerli hediyedir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Anneler Günü’ne özel anlam katan bu buluşma duygusal anlara sahne oldu.