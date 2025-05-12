Büyükçekmece’de piyano eğitimi alan genç yetenekler, yıl sonu mezuniyet gösterisinde yeteneklerini sergiledi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde piyano eğitimi alan genç yetenekler, yıl sonu mezuniyet gösterisinde yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, muhteşem performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Eğitimlerini başarıyla tamamladılar

Halk Akademisi eğitmenleri Ayşe Cemre Sönmez, Özden Sağlam ve Ümit Diken’in rehberliğinde bir yıl boyunca aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, klasik müzikten modern eserlere uzanan geniş bir repertuvarla sahne aldı. Özenle hazırladıkları eserlerle dinleyicilerin karşısına çıkan genç yetenekler, sahne performanslarıyla sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Program finalinde Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, genç piyanistleri tek tek tebrik ederek, sanata verdikleri emek ve gösterdikleri özveri için öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür etti.