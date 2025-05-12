AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, PKK’nın fesih kararını duyurmasının ardından, "‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi en büyük temennimiz. Bu süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını duyurmasının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Türkiye için yeni bir dönemin kapısının aralandığını aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ülkemizin geleceği için ortaya koyduğu ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde bugün önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı; uzun yıllardır terör, kaos, çatışma, şiddet ve istikrarsızlık sarmalında ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında çok kıymetlidir. Bugün açıklanan terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, Milletimizin yıllarca özlemini çektiği ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır. Cumhur İttifakı olarak terörü tamamen ortadan kaldırmak, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmak ve huzuru ülkemizde kalıcı hale getirmek için çok güçlü bir iradeye sahibiz" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmak isteyen anlayışa müsaade etmeyeceklerini aktaran Yazıcı, "Milletimizin sırtından bu yükü atmak için devlet-millet kaynaşmasıyla el ele, omuz omuza çalışacağız. Bu topraklarda büyük bir medeniyet inşa eden bu milletin barış ve huzur içinde yaşayabileceğini tüm dünyaya göstermeliyiz. Artık enerjimizi, kaynaklarımızı ülkemizin kalkınması ve kardeşliğimizi güçlendirmek için harcamalıyız. Huzur ve barış ortamını kalıcı hale getirecek her adımın arkasında durmak, devlet-millet kaynaşmasıyla ’Terörsüz Türkiye’ sürecine sahip çıkmak hepimizin görevidir. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi en büyük temennimiz. Bu süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz tüm birimleriyle süreci titizlikle takip edecektir. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil; aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına da hayati önemdedir" ifadelerine yer verdi.