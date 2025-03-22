Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Köşk Huzurevi ile Yıldızlı Huzurevi sakinlerine, Trabzon Akvaryum ve Atatürk Köşkü’nü gezdirdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Köşk Huzurevi ve Yıldızlı Huzurevi sakinleri için gezi programı düzenledi.

Trabzon Akvaryum ve Atatürk Köşkü’nü gezerek keyifli bir gün geçiren yaşlılar, kendilerine gösterilen ilgi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Tecrübeleri ile yolumuza ışık tutan değerli büyüklerimizin yanında olmak en önemli görevlerimizden biridir. Yaşlılarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" denildi.