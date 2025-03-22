Evliliklerinde yarım asrı dolduran çiftler Yaşlılar Haftası kapsamında Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan tarafından iftar sofrasında ağırlandı.

Düzce Merkeze bağlı Mergiç Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programında farklı jenerasyonlar buluştu, keyifli anlar yaşandı. Vali Selçuk Aslan yaşlıların toplumun en değerli hazineleri olduğunu belirterek, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yaşlılara sağlık huzur ve mutluluk dileyen Aslan "Bu özel iftar soframızda, geçmişten günümüze hayatımıza dokunan tüm büyüklerimize minnettarlığımızı bir kez daha dile getirdik. Yaşlılarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyor, onların tecrübelerinden daha çok faydalanarak toplum olarak daha güçlü bir geleceğe adım atmayı temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu.