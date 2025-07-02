Konya’nın Hüyük ilçesi sınırları içerisinde yer alan göletler balıklandırıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Müdürü Duran Seçen’in eşliğinde Konya’nın ilçelerindeki 53 noktaya salınmak üzere yaklaşık 3 milyon yavru sazan balığının dağıtımı gerçekleştirildi. Balık dağıtılan ilçeler arasında Hüyük de yer aldı. Hüyük Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsen ile Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer’in de katılımıyla havzasında su bulunan göletlere yavru sazan balığı salındı. Konuya ilişkin olarak Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Doğal balık stoklarının sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Kurallara uyarak balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınması gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi.