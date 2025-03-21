Konya’da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.P. ile aralarında alacak verecek meselesi olan Z.E.U. ile C.Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.P. yanında bulunan tabanca ile Z.E.U. ile C.Ç.’yi bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerindeki incelemelerin ardından 2 kişiyi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.