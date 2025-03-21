Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Programda polis adaylarıyla sohbet eden Vali Eldivan, meslek hayatlarına dair önemli tavsiyelerde bulundu. Polislik mesleğinin disiplin, fedakârlık ve vatan sevgisi gerektirdiğini vurgulayan Vali Eldivan, genç polis adaylarına görevlerinde başarılar dileyerek devletimizin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Vali Eldivan’a iftar programında Bayburt İl Jandarma Komutanı ve Bayburt Emniyet Müdür Vekili de eşlik etti.