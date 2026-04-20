Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Hüseyin Ekici, son 2 maçta 3 gole imza attı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin 30. haftasında evinde Niğde Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Mavi siyahlı takıma rakibi karşısında 3 puanı getiren golleri Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici ve kaptan Artun Akçakın kaydetti. Erciyes 38 FK'da son haftalarda attığı goller ile dikkat çeken başarılı orta saha oyuncusu Hüseyin Ekici, Suvermez Kapadokyaspor, Kırıkkale FK (2), Diyarbekirspor, Kahramanmaraşspor (2) maçlarının ardından Niğde Belediyespor maçında gol atarak ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarttı.

Son 2 maçta 3 gole imzasını atan Hüseyin Ekici, takımın Play-Off'a kalmasında büyük pay sahibi oldu.