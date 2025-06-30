Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 2 lüks aracın hurdaya döndüğü kazada, araçlarda bulunan 4 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar köprülü kavşak yan yolda meydana gelen trafik kazasında kavşak sisteminde dönmekte olan Fatma S.’nin kullandığı 07 FS 157 plakalı Volvo marka araç, Alanya istikametinden gelen Atila B.’nin kullandığı 34 AB 3426 plakalı Audi marka araca yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak kaldırımda bulunan trafik ışıklarına da çarparak parçalayan araçlar adeta hurdaya döndü.

Burunları bile kanamadı

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçlarda sıkışan kimsenin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Araçlarda bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 4 kişi kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.