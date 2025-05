Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı ’Terörsüz Türkiye’ sürecinde gecikme olduğunu ancak herhangi bir aksama veya vazgeçmenin olmadığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda şehirdeki iş insanları ile birlikte istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okadan, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, toplantıya katılan iş insanlarına teşekkürlerini iletti. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise istişarenin önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ülkeler arasındaki gerginliklerin her an çatışmaya dönüşebileceğini, bunlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, "Şu anda güneyimizde Filistin müthiş bir kanayan yara. Rusya ile Ukrayna’nın ne yapacağı belli değil, bir takım barış görüşmeleri oluyor ama nereye varacak belli değil. Bu ortamda çok ciddi gerginlikler var Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Afrika’da, Uzak Doğu’daki gerginlikler her an çatışmaya dönüşebilir. Bunun da en çarpıcı kanıtı Pakistan ile Hindistan arasındaki mesele. Ortada hiçbir şey görünmezken birtakım ölümler vesaire oldu. İki dostumuz olan Pakistan ile Hindistan arasında ciddi çatışma var. Dolayısıyla bunlar her zaman olabilecek şeyler. Bunlara karşı çok dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor" dedi.

"Güneyimizdeki istikrarsızlık bizi ciddi şekilde ilgilendiriyor"

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren ve Türkiye’nin tek hedefinin teröristler olduğunun altını çizen Akar, "Bizi çok daha yakından ilgilendiren Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyi meselesi var. Suriye konusunda 2011’den beri ciddi birtakım istikrarsız durum var. 61 yıllık Baas Rejimi sona erdi. Sona ermeden milyona varan kişiyi katlettiler, büyük bir zulüm vardı. Aralık ayında yapılan operasyonda bitti ancak geriye kalan bazı sorunları var. Biz her zaman Suriye başta olmak üzere Irak dahil herkesin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Hiç kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda talebimiz yok. Diğer taraftan da güneyimizin istikrar içerisinde olmasını istiyoruz. Oradaki istikrarsızlık bizi çok ciddi şekilde ilgilendiriyor. Kilis’te camiler bombalandı, Reyhanlı’da şehitlerimiz var, gazilerimiz var. İnsanlar tarlalarına gidemez oldu, dolayısıyla ne iş hayatı kaldı, ne sanayi kaldı ne tarım kaldı. Buranın güven içinde olması lazım. Mehmetçik orada gereğini yaptı, oradaki teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüler. Burada bir nokta var; ’Oradaki PKK değil YPG’ diye bir söylem tutturdular. Özellikle de uluslararası piyasada bunu dinleyenler var. Bu çok yanlış bir şey. Bütün bilgilerle, belgelerle, aldığımız tespitlerle hiç tartışmasız PKK eşittir YPG. İkisi de aynı şey, terör örgütü. Diğer bir husus da biz orada YPG’ye karşı operasyon yaptıkça ’Türkiye Cumhuriyeti orada Kürtleri, Arapları kesiyorlar’ diye yaygara kopardılar. Bu da kesinlikle doğru değil. Bizim her zaman olduğu gibi tek hedefimiz teröristlerdir. Kim olursa olsun; bu PKK’dır, FETÖ’dür, YPG’dir, DEAŞ’tır. Hiçbir zaman kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökeniyle ilgilenmedik. Türkler, Kürtler, Zazalar kim varsa hepsi kardeştir" ifadelerini kullandı.

PKK’nın feshedilme sürecini de değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bazı nedenlerden dolayı gecikme olduğunu ancak herhangi bir aksamanın veya vazgeçmenin olmadığının altını çizerek, "Biliyorsunuz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı girişimlerle Terörsüz Türkiye girişimleri başladı. Bu yapılan çalışma sırasında tartışma değil, müzakere değil, alışveriş değil, pazarlık değil, al gülüm ver gülüm değil. Burada yapılan şey devletin iradesi. Bir taraftan Mehmetçik sahada teröristleri takip ederken diğer taraftan da masada konuşmak suretiyle terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarma çalışması. Şuana kadar çeşitli çalışmalar, gidişler, gelişler oldu. Bunlar devam ediyor. Burada bazı mecburiyetler ortaya doğdu, hava şartlarından dolayı, oradaki heyetin kompozisyonundan dolayı, çalışanların rahatsızlığından dolayı gecikme oldu. Diğer taraftan da süreçte herhangi bir aksama, vazgeçme yok. Devletin iradesi aynen olduğu yerde duruyor. Herhangi bir taviz vermeden, pazarlığa girmeden, alışveriş yapmadan inşallah hayırlı bir şekilde sonuçlanacak ve teröristler örgütlerini feshedecekler, silahlarını teslim edecekler. Bunun için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleşti.