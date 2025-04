Azerbaycan Diaspora Bakanlığı davetlisi olarak TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın başkanlığındaki heyet, bir dizi programa katılmak üzere Azerbaycan’a ulaştı.

Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Muammer Topsakal, Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, Dış İlişkiler Başkanı Oğuz Kılınç’ın yer aldığı heyeti Büyükelçi Birol Akgün ve Azerbaycan Diaspora Başkanlığı yetkilileri karşıladı. Azerbaycan Disapora Bakanlığında karşılıklı görüşmeler gerçekleştiren heyet planlı faaliyetlerini icra etti. Burada konuşan Hulusi Akar; "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde yerli imkanlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan’a yan bakamayacak. Türkiye ve Azerbaycan olarak barış diyoruz, istikrar diyoruz, diyalog diyoruz, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanmasını amaçlıyoruz. Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde tahriklerle teşviklerle birtakım yönlendirmelerle yapılacak girişimlerin Ermenistan’a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, insanların hayatını kolaylaştırmayacağını bilmesi lazım. Her türlü tahrikte faturayı Ermenistan ödüyor geçmişte örneklerini yaşadık. Türkiye ve Azerbaycan’ın uzattığı bir barış eli var. Cenap Prezident Sayın Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan son derece şeffaf son derece açık, barış neyse, ikili ilişkiler neyse, uluslararası hukuk neyse bunun gereğini yapalım iddiasındalar. Ülkelerimizin kazandığı başarıda en büyük pay şehitlerimize ait, şehitliklerimizi ziyaret ettik. Hatıralarımız var Üsteğmen Valeh Memiyev tatbikatta verdikleri sözleri tuttular. Şehit oldular ve başardılar. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşasın Türkiye Yaşasın Azerbaycan" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı görüşmede; iki kardeş şehirde yapılan ’İki Devlet Tek Millet’ şiarının hayat bulduğu eser ve yapılar ile ileride yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a katkılarından dolayı madalya takdimi yapıldı.