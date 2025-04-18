Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik eğitim programları kapsamında HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nde "Gerçekten İstersen" adlı söyleşi düzenlendi. Etkinliğin konuğu, hayat aktivatörü Gökalp Saklı oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim ve söyleşiler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda HUB Antalya Girişimcilik Merkezi, hayat aktivatörü ve motivasyon konuşmacısı Gökalp Saklı’yı ağırladı. Türkiye genelinde 100’den fazla seminer gerçekleştiren Saklı, "Gerçekten İstersen" başlıklı söyleşide, gençlerle hayat tecrübelerini ve başarıya ulaşmanın yollarını paylaştı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe ATABEM Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler ile çevrim içi başvuru yapan gençler yoğun ilgi gösterdi.

"Başarı tesadüf değil"

Doğa sporlarıyla ilgilenen ve ekstrem şartlarda edindiği deneyimlerle tanınan Saklı, katılımcılara kendi hayatından örnekler sundu. Başarıya giden yolda karşılaşılan zorlukların ancak disiplin, cesaret ve kararlılıkla aşılabileceğini belirten Saklı, gençlere kendi potansiyellerini keşfetmeleri konusunda ilham verdi. Saklı, "Bir alanda harekete geçmek çok önemli. Devamı zaten keyifle geliyor" dedi.

"Hayatımda yeni bir pencere açıldı"

Etkinliğin ardından görüşlerini paylaşan katılımcılar, söyleşinin kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade etti. ATABEM öğrencisi İrem Menteş, "Kendi adıma bu söyleşiden büyük keyif aldım. Ufkum genişledi. Sınav ve hayatla ilgili bazı kaygılarım vardı, onları aşmam konusunda bana katkı sağladı. Hayatın sadece belirli kalıplardan ibaret olmadığını, başka bir dünyanın da olduğunu öğrendim. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür ücretsiz etkinlikler düzenlemesi çok kıymetli" dedi.

Gençlere yönelik farkındalık ve gelişim etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.