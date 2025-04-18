Bu yıl 47.’si düzenlenecek Erzincan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası yarın başlayacak.

Bu yıl 47. kez gerçekleştirilecek olan Erzincan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası yarın başlıyor. Bu sezon 10’ar takımlı 2 grupta yapılacak turnuvada ilk dört sırada yer alacak 4’er takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Grup ve çeyrek final karşılaşmaları İstanbul’da Kağıthane Belediyesi Nurtepe Suni Çim Stadı’nda, yarı final ve final karşılaşmaları ise Erzincan’da Kemah Belediyesi İlçe Stadı’nda oynanacak.

Açılışı geçen hafta Caferağa Spor Salonu’nda yapılan turnuvanın tüm maçlarını futbolseverler, ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.