Profesyonel seviyede fotoğrafçılığı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla açılan HUAWEI XMAGE Ödülleri 2025, HUAWEI Pura 80 lansman etkinliği sırasında resmi olarak başlatıldı. Her yıl düzenlenen yarışma, Huawei mobil fotoğrafçılığı için küresel bir vitrin niteliğinde ve yaratıcılara çalışmalarını paylaşmaları ve görüntülerin gücünü daha geniş bir kitleye aktarmaları için bir platform sağlıyor.SHANGHAI (İGFA) - Huawei XMAGE, çığır açan telefoto, makro, gece, enstantane, portre, renk ve videografi özellikleri sunarak mobil fotoğrafçılık dünyasında uzun süredir engelleri aşıyor.

Kısa süre önce globalde tanıtılan HUAWEI Pura 80 akıllı telefon serisi de çığır açan XMAGE yenilikleriyle dolu.

Bu çığır açan yeni ürün serisinin ışığında, bu yılki XMAGE Ödülleri aşağıdaki kategorileri içerecektir: So Far So Close, Good Night ve Colour & Shade'in yanı sıra tanıdık favoriler Faces, A Heartwarming World, Experimental Lab, Storyboard ve Action. Ödül süreci de değişecek ve 1.000 seçkin eser jüri tarafından listeye alınacak, bunlar arasından özel ödül için bir "XMAGE 100" ve üç Yılın Fotoğrafçısı seçilecek.

Bu yılki panel, farklı profesyonel geçmişlere sahip 9 seçkin jüri üyesinden oluşuyor.

Bunlar: Liu Heung Shing, Pulitzer ödüllü foto muhabiri; Chen Xiaobo, Xinhua Haber Ajansı'nın önde gelen editörü ve fotoğraf araştırmacısı; Wang Chuan, Merkezi Güzel Sanatlar Akademisi'nde Profesör ve Doktora Danışmanı ve sanatçı; Chen Jie, Belgesel fotoğrafçısı; Nichole Fernandez, Görsel sosyolog; Paris Photo Direktörü, Florence Bourgeois; Shoair Mavlian, The Photographers Galeri Direktörü; Fannie Escoulen, Görsel sanatlar küratörü; ve Li Changzhu, Huawei Sağlık Ekibi Strateji Direktörü.

XMAGE Ödülleri 2025 için kayıtlar resmi yarışma web sitesi, My HUAWEI, HUAWEI Community ve Instagram'da açıldı.

SON BAŞVURU 15 EYLÜL 2025

2017 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve 170 ülke ve bölgedeki kullanıcılardan toplamda yaklaşık 5 milyon başvuru alarak dünyanın en büyük ve en etkili mobil fotoğraf yarışmalarından biri haline gelen yarışmaya son başvuru tarihi 15 Eylül 2025, Pekin saatiyle 12:00 (GMT +8) olarak açıklandı.

Şirket, bu yılın tüm muhteşem çalışmalarını görmeyi ve mobil fotoğrafçılıkta inanılmaz bir yılı daha bu heyecanla geçirmeyi dört gözle bekliyor.

Resmi web sitesi: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage