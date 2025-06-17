Sağlık Bakanlığı'nın HPV (İnsan Papillom Virüsü) aşısını ücretsiz olarak Ulusal Aşı Programı'na dahil edeceğini açıklaması, toplum sağlığı açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği Başkanı Prof. Dr. Faruk Köse, bakanlığın 9'lu aşıyı programa alarak, dünya genelindeki gelişmiş ülkelerle aynı aşılama protokolünü benimsemesini son derece önemsediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz hafta HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının 2025 sonu itibarıyla ücretsiz olarak, özellikle 13 yaşındaki çocuklara ulaştırılacağını açıkladı.

Uzun süredir gündemde yer alan HPV aşısı konusundaki gelişmeleri değerlendiren Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği Başkanı Prof. Dr. Faruk Köse; “Kızlar, kadınlar ve erkekler HPV ilişkili hastalıklardan ve kanserlerden korunmak için aşılanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde verdiği müjde hepimizi heyecanlandırdı. HPV aşısı Ulusal Aşı Programına dahil edilip öncelikle 15 yaş altı çocuklar aşılanacak. Bilindiği gibi başta rahim ağzı kanseri ve baş-boyun kanserleri olmak üzere farklı kadın ve erkek kanserlerinden sorumlu başlıca 15 yüksek riskli HPV tipi vardır. 9'lu aşıyla bu tiplerden kanserlerin yüzde 90'ından sorumlu yedi tip ile siğillerden sorumlu iki tipe karşı yüzde 100 korunma sağlanabilecektir” diye konuştu.

GELİŞMİŞ ÜLKELERLE AYNI ÇİZGİDE: 9'LU AŞI KARARI KRİTİK ÖNEMDE

Prof. Dr. Köse hangi aşının uygulanacağıyla ilgili ise; Sağlık Bakanlığı'nın 9'lu aşıyı programa alarak, dünya genelindeki gelişmiş ülkelerle aynı aşılama protokolünü benimsemesini son derece önemsediklerini söyledi.

Prof. Dr. Köse, "Bu karar sayesinde hem kız hem erkek çocuklarının HPV'ye bağlı hastalıklardan ve kanserlerden korunması mümkün olacak. Aşının ücretsiz ve yaygın biçimde uygulanması, önümüzdeki yıllarda serviks kanseri başta olmak üzere birçok HPV ilişkili hastalığın görülme sıklığını ciddi şekilde azaltacaktır" diye konuştu.