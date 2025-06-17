Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, bu güne kadar gerçekleştirilen hizmetleri anlatırken, yapacakları topraksız tarımdan, sokak hayvanları için barınağa kadar bir çok proje hakkında bilgi verdi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Tarihi Arıkan Konağı’nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Atlı, burada göreve geldiği seçim sürecinden bu güne kadar gerçekleştirilen hizmetleri ve yatırımları değerlendirdi.

Ağlıboğaz Yöresel Ürün Tesisinde üretim sürecinin el değmeden gerçekleştirileceğini belirten Başkan Atlı, Kozan’a özgü nar, turunç ve harnup gibi ürünlerin işleneceğini ve oluşturulan marka aracılığıyla pazara sunulacağını açıkladı. Ürünlerden elde edilecek gelirin, Kozan Vakfı üzerinden öğrencilere burs olarak aktarılacağı kaydedildi. Ayrıca dar gelirli ailelerin çocukları için belediye destekli dershane sistemi kurulacağı bildirildi.

Topraksız tarım ve arıcılık projesi

Tarım Ofisi arazisine yapılacak yeni yatırımlarla ilgili de bilgi veren Başkan Atlı, asfalt plent tesisinin taşınarak yerine topraksız tarım alanı, arı müzesi ve kongre salonu inşa edileceğini söyledi. Söz konusu projelerin, üniversite iş birliğiyle hayata geçirileceği aktarıldı.

Belediye meclisinde muhalefet üyelerinin klima alımı ve arsa satışı konularındaki iddialarına da sert yanıt veren Atlı,Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve özür dilenmemesi halinde hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. 200 klima alındığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Atlı, "Her şey şeffaf. Eğer 10 yeni klima olduğu belgelenirse anında istifa ederim" dedi.

Belediyeye ait yeni binaların toplamda 18 milyon TL’ye mal olduğunu aktaran Başkan Atlı, işlerin büyük kısmının belediye personeliyle gerçekleştirildiğini, ihaleyle yapılması halinde maliyetin 50 milyon TL’yi aşacağını sözlerine ekleyerek "Bu yatırımlar halkımız için" diye konuştu.

İcra ve arazi satışları gündemde

Geçmiş döneme ait kamulaştırma davaları nedeniyle belediyeye ait bir taşınmazın icra yoluyla satış sürecine girildiğini belirten Atlı, müteahhitle yapılan uzlaşma sayesinde satışın durdurulduğunu ve mahkemenin belediye lehine karar verdiğini duyurdu. Atlı, Konuya ilişkin eleştirileri dile getiren bazı isimlerin geçmişte müteahhitlerle ilişkili olduğunu öne sürdü.

Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara da değinen Atlı, 17,5 dönümlük bir alanda yeni bir hayvan barınağı inşa edildiğini belirtti. Mevcut barınaktaki hayvanların yüzde 90’ının buraya taşınacağını ifade ederek, hayvanseverlerin bu bölgede gönüllü olarak besleme yapabileceğini kaydetti.