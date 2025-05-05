Toplumda sıkça göz ardı edilen horlamanın yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını, aynı zamanda çiftler arasında ciddi ilişki problemlerine yol açabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, "Gece boyunca düzenli uyuyamayan çiftlerden biri, zamanla psikolojik ve fiziksel olarak yıpranabiliyor. Uyku bölünmeleri, sabah yorgunlukları ve gün içi tahammülsüzlük çiftler arasındaki huzuru zedeliyor. Süreç ilerledikçe horlayan kişi farkında bile olmadan ilişkide uzaklaşmaya sebep olabiliyor" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, toplumda sıkça göz ardı edilen horlamanın yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını, aynı zamanda çiftler arasında ciddi ilişki problemlerine yol açabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Korkmaz, "Gece boyunca düzenli uyuyamayan çiftlerden biri, zamanla psikolojik ve fiziksel olarak yıpranabiliyor. Uyku bölünmeleri, sabah yorgunlukları ve gün içi tahammülsüzlük çiftler arasındaki huzuru zedeliyor. Süreç ilerledikçe horlayan kişi farkında bile olmadan ilişkide uzaklaşmaya sebep olabiliyor" diye konuştu.

"Ciddi sorunların habercisi olabilir"

Horlamanın, genellikle masum gibi görünse de altta yatan ciddi sorunların habercisi olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Korkmaz, "Özellikle obstrüktif uyku apnesi sendromu gibi durumların tedavi edilmemesi halinde kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet gibi sistemik hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Basit horlama ile uyku apnesi arasında fark vardır. Her horlama tedavi gerektirmeyebilir, ancak sürekli ve yüksek sesle horlayan kişiler mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Tedavi mümkün"

Doç. Dr. Korkmaz, horlamanın tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Kilo kontrolü, yaşam tarzı değişiklikleri, alkol ve sigaradan uzak durmak, uyku pozisyonunu değiştirmek gibi önlemlerle horlama azaltılabilir. Gerekli durumlarda burun tıkanıklıkları ya da bademcik büyümesi gibi yapısal problemler cerrahiyle çözülebileceği gibi damak ve burun etlerine müdahalede horlamayı azaltmaya yardımcı olur" diye konuştu.

"Çiftler konuşmalı, uzmandan yardım almalı"

Horlama şikayetlerinin çiftler arasında bir tabu haline gelmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Korkmaz, "Birçok çift bu problemi konuşmaktan çekiniyor. Oysa ki, horlama tedavi edilebilir bir durumdur. Eşlerin karşılıklı anlayış ve uzman desteği ile bu süreci sağlıklı şekilde yönetmeleri mümkündür" diye konuştu.