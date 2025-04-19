Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, büyük heyecana sahne oldu. Toksport WRT adına yarışan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi genel klasman birinciliğini elde ederken, podyumun ikinci basamağında GP Garage My Team’in Romanyalı pilotları Andrei Girtofan-Dorun Pulpea, üçüncülüğü ise Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi yer aldı.

47 otomobil ve 94 sporcunun start aldığı yarış, 19 Nisan Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı’ndaki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erdi. Rallide, Fransız pilot Corentin Silvestre ile yarışan Team Petrol Ofisi sürücüsü Kerem Kazaz, genç pilotlar birinciliğinin yanı sıra Nothing özel ödülü ile Mustafa Ergene etabının en iyi zamanı ödülünü de kazanarak dikkat çekti.

Master pilotlar klasmanında ise Şener Güray ile yarışan Uğur Soylu zafere ulaşırken, kadın pilotlar klasmanında birinciliği Yusuf Çalık ile yarışan kızı Eda Soylu elde etti. Sınıf 4 ve İki Çeker klasmanlarında Marmaris’te olduğu gibi Bodrum’da da birinciliği Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren ekibi kazandı. Sınıf N’de GP Garage My Team’den Okan Öztürk-Hakan Uçucu, Sınıf 5’te ise Demir Sancaklı-Aras Dinçer ekibi birinci olarak kürsüye çıktı.

Rallinin bir diğer dikkat çeken ayağı olan ve merhum otomobil sporcusu Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Eskişehirli ekip Evren Olcay-Yenal Kaya genel klasman birincisi ve Kategori 2 galibi oldu. Kupanın genel klasman ikinciliği ve Kategori 4 birinciliği Özgür Yürük-Mutlu Güler ekibine giderken, üçüncülük ve Kategori 3 birinciliği ise Yaman Yılmaz-Ali Emre Yılmaz ekibinin oldu. Kategori 1’de ise Faruk Sayın-Hilal Olgun zirvede yer aldı.

TOSFED Ralli Kupası kadın pilotlar klasmanında birinciliği Çiğdem Tümerkan kazanırken, kadın co-pilotlar klasmanında Derya Ulus birincilikle ödüllendirildi.

Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-25 Mayıs tarihlerinde Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından organize edilecek olan Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.