Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ve ailelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Okul idaresi tarafından düzenlenen kahvaltıya okul idarecileri, öğretmenler, Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ve aileleri katıldı. Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin sosyalleşmesi, farklı ortamlarda bulunması açısından kahvaltı etkinliği düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, ”Özel eğitim veren okul olarak sosyal aktivite yaparak öğrencilere farklı ortamlar sunma, toplumla kaynaşma, sosyal olma yönlerinin arttırılması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Öğrenciler daha sonra Şehitler Ortaokulu ziyaret ederek ortaokula başlayan ilkokuldan sınıf arkadaşlarıyla hasret giderdiler.