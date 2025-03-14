Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, iftar vakti geleneksel Ramazan topu yerine ses bombasının atıldığı alanda oruçlarını açtılar.

Atatürk İlkokulunda Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri iftar vakti iftarlarını açmak için öğretmenleri Cavit Özçil ve Mehmet Kaya nezaretinde geleneksel Ramazan topu yerine ses bombasının atıldığı Cumhuriyet Meydanındaki itfaiye binası önünde toplandılar. İftara az bir zaman kala öğrencilere su, hurma ve pide ikram edildi. Topun patlamasıyla dua edip oruçlarını açan minikler daha sonra evlerine dağıldı.