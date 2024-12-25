Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde "İtimat demek, güven demek" sloganıyla “Kendin al, kendin öde” sistemiyle işleyen market açıldı.

Okul Müdürü Mehmet Köse ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Yeni nezaretinde okul koridoruna proje çerçevesinde "İtimat demek, güven demek" sloganıyla hizmete giren “Kendin al kendin öde” sistemiyle işleyen “İtimat” adı verilen markette daha çok yerli malı ilkesine uyan, temel gıda maddeleri, su, bisküvi ve meyve ağırlıklı ürünler bulunuyor. İşleticinin bulunmadığı marketten alışveriş yapmak isteyen öğrenciler fiyat etiketi bulunan ürünü aldıktan sonra ücretini kasaya bırakıyor.

Okul Müdürü Mehmet Köse, ”Böylece öğrenciler güvene dayalı alışverişi yaşayarak öğrenme imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca satılan ürünlerde kar amacı güdülmemekte ve piyasa fiyatının altında satış yapılmaktadır” dedi.