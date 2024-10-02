Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, okulda çevre bilincini oluşturmak amacıyla okul bahçesinde ve okul çevresinde çevre temizliği yaptılar.

Atatürk ilkokulu öğrencileri sınıf öğretmenleri nezaretinde okul bahçesi ile okul çevresindeki cadde ve sokaklarda çevre temizliği gerçekleştirdiler. Minik öğrenciler okul bahçesi ve çevresindeki çöpleri tek tek toplayarak çöp torbalarına doldurdular.

İnsan sağlığı açısından çevrenin korunmasının ve temiz tutulmasının önemli olduğunu söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak,” Öğrencilerin çevreye duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte çevre temizliğinin önemi, doğanın zarar görmesine ve kirlenmesine sebep olan maddelerin nelerden oluştuğu konularında öğrencilere eğitim verildi. Daha sonra ise öğretmen ve öğrenciler ellerindeki çöp torbalarıyla okul bahçesi ve çevresindeki çöpleri topladılar” dedi.