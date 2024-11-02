Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatının 8. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa mevcut Başkan Abdullah Akbulut seçildi.

Belediye Düğün Salonundaki kongreye, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ve Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Necip Filiz, STK temsilcileri, eski belediye ve ilçe teşkilat başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı.

Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, "Göreve geldiğimiz günden beri bu işin sorumluluğunu bilerek teşkilatımız ve tüm kademelerimizle çalışmalarımızı devam ettirdik. Yarından itibaren de aynı heyecan ve aynı azimle çalışmalarımıza devam devam edip, çalınmadık kapı, girilmedik sokak, sıkılmadık el bırakmayacak vatandaşlarımızla iç içe olacağız. AK Partimiz kurulduğu günden bu yana Türkiye’de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraatlara imza atmış, ülkemize çağ atlatmıştır. Bölgemiz, ilçemiz ve köylerimizde büyük ölçüde bu hizmetlerden faydalanmıştır. Bu hizmetlere emeği geçen önceki dönem ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Ülkemiz içinde hainler tarafından yakılmak istenen bir ateş, dışarıda ise düşmanlar tarafından yakılmış bir ateş var. Tüm dünya bizim bu ateşte yanmamızı istemektedir. Biz karınca misali devletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yürüyerek bu ateşe bir kaşık su da olsa taşıyacağız. Durmak yok yola devam" dedi.

Kongrede yaptığı konuşmada merkez ve ilçe kongrelerini birlik beraberlik içerisinde coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, “Kongrelerle yenilenen ve güçlenen AK kadrolarımızla memleketimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kongrelerimizin Kütahya’mız ve teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde tek aday Abdullah Akbulut başkanlığa seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hüseyin Varol, Mehmet Burak Uçar, Himmet Eren, Yunus Akbulut, Bekir Helvacı, Sadık Uçar, Ayhan Özyurt, İbrahim Altun, Mehmet Berber, Hatice Altınkaynak, İsmail Akpınar, Betül Erköylü, Yaşar Körük ve Halil Gök seçildi.