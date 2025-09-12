Buca Belediyesi’nde maaşlarını ve geriye dönük alacaklarını aylardır alamayan işçilerin eylemi sürerken, çöpler sokaklarda yığın oluşturdu. Kötü koku ve sinek istilası nedeniyle ilçe sakinleri tepkilerini sert şekilde dile getirdi.

İzmir’de CHP’li Buca Belediyesinde, 3 aydır ödenmeyen maaşları ve geriye dönük toplu sözleşme farkları için iş bırakma eylemi başlatan belediye işçileri, belediye binasını işgal etti. İş bırakma eylemi 4’üncü gününde de devam ederken, itfaiye, veterinerlik, sağlık ve cenaze hizmetleri dışında tüm belediye hizmetleri durdu. Eylem nedeniyle toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığın oluşturdu. Buca’nın uğrak noktalarından olan Forbes Çarşısı’nda çöp dağları oluşurken, çarşıdan geçen vatandaşlar kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşların tepkisini çekti.

"Restoranlarda oturmak istemiyorlar"

Kötü koku ve sinekler nedeniyle Forbes Çarşısı’nda bulunan restoranlara gelen müşterilerin zor anlar yaşadığına dikkat çeken restoran kuryesi Yasin Ozan, yaşanan duruma tepki gösterdi. Ozan, "Ben burada restoran kuryesiyim. Bu sadece bugünlerde olan bir olay değil, yaklaşık bir ay önce de yaşandı. Artık görülecek her şeyi görüyorsunuz; sinekler başımıza üşüştü. Belediye çöpleri almak yerine sadece sinek ilaçlaması yapıyor. Birkaç kişi gelip ilaç sıkıyor, sonra gidiyorlar ama hiçbir çözüm olmuyor. Koku ve pislik hâlâ burada, gerçekten rezalet. Zaten bu restoranda çoğu kişi oturmak istemiyor. Oturanların nasıl oturduğunu bilmiyorum, muhtemelen bu duruma alıştılar. Ama bizim burnumuz hâlâ alışmadı, durum berbat" dedi.

"Utanç duyuyorum"

İlçe sakinlerinden Nurgül Işıkhan ise, "Şirinyerliyim, 35-40 senedir burada oturuyorum. Bu manzaradan utanç duyuyorum. İğrenç bir şey, insanlar çöplerin arasında oturup yemek yiyor. Çok günah, çok kötü bir görüntü. Buradan geçerken burnumu kapatmak zorunda kalıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sendika: "Bizim amacımız sokakları kirletmek değil"

Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, temel taleplerinin son 3 aylık maaşların eksiksiz olarak ödenmesi olduğunu belirterek, "Haziran maaşı yatırıldı ama önceki eylemden yapılan kesintiler nedeniyle çok düşük bir ödeme oldu. Temmuz ayı sosyal hakları yattı fakat yevmiye esaslı maaş ödenmedi. Biz Temmuz maaşını eksiksiz istiyoruz. Maaş dediğiniz sadece kuru ücret değildir; yol, yemek, ikramiye de bunun içindedir. Ödemeler tam yapılmadığı sürece eylem devam edecek" dedi. Yıldız, işçilerin geçim sıkıntısına da dikkat çekerek, "Buca’da en basit ev kirası 20 bin lira. İşçi 50 bin lira maaş aldığında bunun 20 binini kiraya veriyor. Elektrik, su, mutfak masrafları derken ay sonunda işçinin elinde sadece nefes alacak kadar para kalıyor. Bizim amacımız sokakları kirletmek değil, hakkımız olan maaşı almak. Ödeme yapılınca Buca’nın her yerini temizleriz" diye konuştu.