Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi alt ve üst yapıya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların daha konforlu ulaşım imkânından faydalanmaları adına Hilvan ilçesi Arıcı-Malören güzergâhında asfalt söküm ve mekanik serme sıkıştırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Hilvan ilçesi Arıcı-Malören güzergahında yapılan asfalt söküm ve mekanik serme sıkıştırma çalışmaları, hem yolun dayanıklılığını arttıracak hem de vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlayacak. Hilvan ilçesi Malören Mahalle Muhtarı Abdülkadir Çimen yollarının daha önceden bozuk olduğunu ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde eksikliklerin giderildiğinin altını çizerek Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri plan de program dâhilinde deforme olan yolları yenilerken alt ve üst yapı yatırımlarını da sahada uyguluyor.