Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 7’ncisini düzenlediği Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri 8 Nisan’da başlıyor. 25 üniversite ve 26 meslek standının olacağı organizasyon 2 gün açık kalacak.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri bu yıl 7’nci kez düzenleniyor. 08-09 Nisan tarihlerinde yapılacak organizasyonda ülkenin dört bir yanından 25 farklı üniversite ile farklı alanlarda 26 mesleğin tanıtımı yapılacak.

Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği 8 Nisan Salı günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle açılacak, akşam 16.30’a kadar öğrencileri ağırlayacak. 9 Nisan Çarşamba günü ise sabah 9.30’dan 16.30’a kadar fuar alanı açık kalacak.

Söz konusu organizasyonla öğrencilerin geleceğinin şekillendiği dönemde; üniversite ve meslek seçimleri konusunda onlara destek olunması, en doğru tercihleri yapabilmelerine olanak sağlaması, kendilerine uygun meslekleri seçmelerini sağlanması ve gidecekleri üniversiteleri tanımalarına yardımcı olunması hedefleniyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinin öğrenciler adına önem arz eden bir organizasyon olduğunu ifade ederek; “Başta üniversite sınav sürecinde olan 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin bu organizasyondan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle hem öğrencilerimizi hem ailelerimizi etkinliğe bekliyoruz” dedi.