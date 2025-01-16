Antalya Büyükşehir Belediyesi, ünlü şair Nazım Hikmet’i doğumunun 123. yılında “Hikmet’in Oğlu” gösterisiyle anıldı. Nazım Hikmet hayranları, müzikli şiir programında duygu dolu anlar yaşadı.

Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair Nâzım Hikmet, doğumunun 123. yılında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos salonunda düzenlenen etkinlikle anıldı. Sanat yönetmenliğini Alpdoğan Esenoğlu’nun üstlendiği “Hikmet’in Oğlu” adlı müzikli gösteri, şairin yaşamını, aşklarını, devrimci ruhunu, mücadelesini ve umut dolu dizelerini sahneye taşıdı. Salonu dolduran Nazım Hikmet hayranları unutulmaz bir akşam yaşadı.

Gecede ünlü şairin edebiyat literatürüne giren birbirinden özel şiirleri müzik, dans ve tiyatral bir şekilde harmanlanarak sahnelendi. Şairin memleket hasreti ve aşklarına dair şiirlerinde duygu dolu anlar yaşayan seyirciler gözyaşlarını tutamadı. Nazım Hikmet’in bestelenen şiirleri arasında yer alan ‘Karlı Kayın’ ve ‘Gülhane Parkı’ eserlerine hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler, gösteriyi ayakta alkışladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, gecenin sonunda oyunculara teşekkür ederek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir’ sözünün ışığında Muhittin Böcek başkanımızın önderliğinde Antalya’mızı sadece tarımın ve turizmin başkenti değil, aynı zamanda bir sanat şehri yapmak için canla başla çalışmaktayız. Hürriyet, memleket ve sevda kalemi Nazım Hikmet’i böylesine güzel bir günde andık. Bu güzel gösteride emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.