Baharın habercisi Hıdırellez, Kırıkkale’de millet bahçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Hıdırallez kutlama programında, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı marşlar seslendirdi. Ustalar topluluğu, bozlak türküleri eşliğinde yöresel oyunlar sergiledi. Etkinlik, öğrencilerin sahnelediği halk oyunları gösterileriyle son buldu. Program kapsamında vatandaşlara belediye tarafından yemek ikramı yapıldı. Vatandaşlar, hem gösteriler hem de ikramlarla baharın gelişini geleneksel bir atmosferde kutladı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kırıkkale Valiliğimizin himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün katkılarıyla bugün burada bir aradayız. Buraya katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hıdırellez Bayramı’nı kutluyor, tebrik ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş ise, "Asırlardır bu topraklarda yakılan ateşler, edilen dualar, bağlanan dilekler hep ortak bir umudu yansıtır: daha güzel bir gelecek. Bu kadim gelenekleri yaşatmak, kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.