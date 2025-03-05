Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde yağışlar nedeniyle heyelan yaşandı. Heyelan riskine karşı 40 dönümlük alanda fore kazık çalışmaları başlatıldı.

Tokat OSB’de konteyner firmalarına tahsis edilen alanda yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı. Gelişecek yeni bir heyelanın 40 dönümlük alanı etkileme riski bulunduğu için AFAD bölgede çalışma başlattı. OSB bütçesinden karşılanan yatırımla alan zeminini kuvvetlendirmek için 230 adet fore kazığı çakılmaya başlandı. Heyelanın etkisiyle OSB’nin ana su hattında da hasar oluştu.