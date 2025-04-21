Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güz dönemi etkinlikleri devam ediyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerden 7’den 70’e her yaştan vatandaş ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

Güz dönemi etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosu tarafından verilen eğitimler sürüyor. Eğitimlerde her yaştan vatandaşa İngilizce dersleri de veriliyor. Yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen İngilizce eğitimlerinde başlangıç A1 düzeyinden ileri C2 seviyesine kadar dersler gerçekleştiriliyor. Eğitimlere katılan Aydınlılar, dünyanın kapılarını Büyükşehir Belediyesi ile açıyor.

Etkinliklerde temel İngilizce eğitiminin yanı sıra okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanlarında da öğrencilere dersler veriliyor. Eğitimlerin sonunda Aydınlılar, İngilizce’yi en iyi şekilde öğrenmiş olacak.

Eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.