Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yönetişim sistemi Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi telefonu mart ayında her 2 dakikada bir çaldı. Merkez, mart ayında 21 bin 219 çağrıyı yanıtladı. Vatandaş memnuniyet oranı ise yüzde 95.3 oldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezinde, Ramazan ayının da yaşandığı martta telefonlar hiç susmadı. Her 2 dakikada bir telefonun çaldığı çağrı merkezi, martta 21 bin 219 telefonu cevapladı. 7 gün 24 saat ulaşılabilen merkez, çağrılardan 11 bin 651’ini kayıt altına alarak başvuru haline getirdi.

Turunç Masa, geçen ay diğer kanallarla birlikte 15 bin 835 başvuru aldı. Çağrı merkezi, yüzde 75.7’lik payla ilçe sakinlerinin en çok tercih ettiği iletişim aracı olurken onu bin 810 başvurunun kabul edildiği web, mail ve CİMER kanalları takip etti. Başvuruların çözüme ulaştırılmasında memnuniyet oranı ise yüzde 95.3 oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa’nın ilçe sakinlerine kamu hizmetlerini eşit şekilde ulaştırmakta belediyenin en önemli gücü olduğunu söyledi. Başkan Uysal, projenin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarıyla iç içe olduğunu belirtirken Turunç Masa’nın başvuru masası, çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturduğunu dile getirdi.