Yeşilay Sakarya Şubesi, SUBÜ Hendek MYO’da stant açarak öğrencilere zararlı alışkanlıklarla mücadele ve bunlardan korunma ile kurtulma yöntemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nda Yeşilay Sakarya Şubesi tarafından bilgilendirme standı açıldı. Yeşilay görevlileri ve gönüllüleri; Hendek MYO öğrencilerini zararlı alışkanlıkların sebep olduğu hastalıklar ve sorunlar, bağımlılıkların psikoloji ve toplum üzerindeki etkisi, bağımlılıklardan kurtulmak için sağlanan destekler, başvurulabilecek kurumlar ve Yeşilay ile devletin bu doğrultudaki hizmetlerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Hazırlanan broşürler ve gönüllülük rozetleri dağıtıldı. Etkinlik Atölyesi Topluluğu’nun da desteklediği etkinlikte ayrıca çeşitli eğlenceler düzenlenerek öğrencilerin kaynaşması sağlandı.