Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümran Karabulut Doğan, suya doğum hakkında verdiği bilgilerde, "Suya doğumla hem anne kaygılardan uzaklaşıyor hem de bebekte panik duygusunu önlüyor" dedi.

Gebelik sürecinin sonlarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümran Karabulut tarafından Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde gerçekleştirilen suya doğum ile bebeklerine kavuşan Emre çifti, bu doğum yöntemi sayesinde hem daha hızlı hem de daha rahat bir süreç geçirdi. Çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Ezgi Emre, suya doğum ile rahat bir doğum gerçekleştirdiğini söyleyerek, kadınların da doğum yapmadan önce suya doğum yöntemini araştırmalarını söyledi. Suya doğum ile ilgili bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümran Karabulut Doğan, "Suyun içinde gerçekleştirilen doğum hem anne hem bebek için faydalı bir yöntem. Ancak bu konuda bilinmesi gereken iki kavram var; suda doğum ve suya doğum. Suda doğum daha çok bilinen bir kavram ve doğumun herhangi bir evresinin su içinde gerçekleşmesi geçirildiğini ifade ediyor. Fakat suya doğum ise, doğumun başından sonuna kadar gebe, suyun içinde oluyor. Ezgi hanımın doğumu da baştan sona suyun içinde gerçekleşti" dedi.

Suya ve suda doğum farklı

Suya doğumun anne ve bebeğe sağladığı imkanlar hakkında bilgi veren Dr. Ümran Karabulut Doğan, suya doğumda hekim, ebe ve eşin doğuma eşlik ettiğini, böylece daha az kişiyle daha sakin bir ortam sağlandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Suya doğumda sadece bir ebe, bir hekim ve eş bulunuyor. Doğum esnasında çocuk hekimimizi davet ediyoruz. Doğum sonrası bebeğimizi kontrol ediyor. Anne yaklaşık 34-37 derece bir suyun içinde bulunuyor. Güzel bir meditasyon müziği eşliğinde, annenin doğum kaygılarından uzak tutacak bir ortam sağlanıyor. Suya doğumun en büyük artılarından biri anestezik ilaç ihtiyacını azaltıyoruz. Dolayısıyla bebek de daha az maruz kalmaktadır ilaçlara. Annenin yanında eşinin olması, biraz daha doğuma odaklanmasını sağlıyor, anne kaygılardan uzaklaşıyor. Onun dışında suyun yer çekimine karşı olan kaldırma kuvvetinden faydalanıyoruz. Annenin ağırlığı azaldığı için kasılmasını azaltıyor. Gevşemesi daha kolaylaşıyor. O yüzden suya ya da suda doğum; rahat ve ağrısız ya da daha az ağrılı bir doğum haline geliyor"

Bebek alışkın olduğu ortama doğuyor

Suya ya da suda doğumun bebeğe de fayda sağladığını söyleyen Dr. Ümran Karabulut Doğan, "Bebek anne karnında amnios sıvısı içindedir. Suyu tanır ve kendini iyi hisseder. Suda doğumda aniden susuz, doğrudan hava ile temas etmez. Dolayısıyla terk edilmiş ve panik duygusundan bebeği uzaklaştırıyoruz. En güzeli bebeğimize doğal bir doğum, doğal bir ortam sağlıyoruz. Hatta suda doğum gerçekleştiği an, tecrübesi olan hekim arkadaşlarım bilir, bebek ilk 15-20 saniye ağlamaz. Hala kendini anne karnında zanneder. Bebek anne karnındaki sudan, doğum sonrası da suya geçiş yaptığı için daha az travma yaşamış oluyor" ifadelerini kullandı. Suda ya da suya doğum yöntemlerinden birinin uygulandığı annelerde, gelişen ihtiyacına göre doğum şeklinin değişebileceğini sözlerine ekleyen Dr. Ümran Karabulut Doğan, "Önemli olan bebek ve annenin sağlığına en uygun yöntemin uygulanmasıdır" dedi.

"Hem hızlı hem de rahat bir doğum süreciydi"

Suya doğumu ilk çocuğu ile tecrübe eden 33 yaşındaki Ezgi Emre de, "Suya doğum aslında benim için bir hayaldi ilk başta. İlk geldiğimize yoktu ama doktorum sağ olsun her şekilde ayarlayacağını ve öyle istiyorsam öyle olacağını söylemişti. Sancısız bir doğum için ağrısız bir doğum için ve bebeğin gerçekten anne karnındaki suyla temasının devam etmesi nedeniyle kendini daha iyi hissedeceğini düşündüğüm için bu yönteme karar verdik. Doğuma korkmadan gittim. Doğum hızla ve çok rahat gerçekleşti. Biz çok memnun kaldık bu deneyimden. Doğuma hazırlanan anneler, bu yöntemi de araştırmalı. Bu konuda eğitim de almalı. Benim önerim; en başta suya doğumu düşünsünler ondan sonra normal doğuma gitsinler diyebilirim" ifadelerini kullandı.